「夜宿IKEA挑戰」再次延燒！ 星國、大馬7青少年被捕

2019-04-01 20:18

〔即時新聞／綜合報導〕知名瑞典家具品牌IKEA（宜家家居）從3年前開始，成了全世界網紅們進行「夜宿挑戰」的場所，日前這個情況甚至延燒到新加坡、馬來西亞。

2016年，2名比利時網紅發起「夜宿IKEA挑戰」（IKEA Overnight Challenge），他們躲進當地一間IKEA的衣櫥至少3小時。等店鋪打烊後，他們在店內四處遊玩，並把過程拍成影片，上傳至YouTube。不到5個月點擊率就破了180萬，引發來自美國、加拿大、英國、日本、澳洲等地的青少年紛紛模仿。

根據新加坡《聯合早報》報導，上周四（3月28日），馬來西亞檳城有2名高中男生到IKEA夜宿，隔天早上6點被警衛發現，報警處理。這個情況也延燒到新加坡。昨日午夜12點，5名青少年闖入IKEA新加坡淡濱尼分店夜宿，並拍攝影片放上社群網站，沒想到被眼尖的網友看出地點並報警，青少年躲了約2個多小時後遭逮捕。

遭青少年夜宿的IKEA分店總經理丹尼斯說，前一晚IKEA於晚上11點打烊，警衛照常巡邏後，沒有發現躲起來的青少年。沒想到凌晨警方上門，在3樓的地毯區找到5名青少年。丹尼斯也表示，這應該是新加坡第一件夜宿IKEA事件。

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