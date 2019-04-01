前中共總書記的兒子成迫遷戶 胡耀邦子：沒有談的餘地

2019-04-01 18:35

〔即時新聞／綜合報導〕中共已故總書記胡耀邦與其遺孀先後過世，位於北京會計司胡同25號的故居遭中共中央辦公廳收回。胡耀邦的小兒子胡耀華因此淪為迫遷戶，他表示：「黨中央的規定，沒有講條件的餘地，先自己想辦法，找個地方，租下來。」

根據《香港蘋果》報導，胡耀邦的遺孀前年3月病逝，根據中共相關規定，在領導人與其遺孀過世後，他們的後人就必須將住所交還國家。雖然慣例上，國家會安排臨時住所，不過，此次中共當局既不給臨時住所，也不理會故居中胡耀邦的遺物該如何處理。

據報導，胡耀華沒有其他房子，也買不起北京的房子，一籌莫展的他可能要搬去與岳父同住。

胡耀華表示，「現在是租著（房子住），想各種各樣的方法吧，也是黨中央的規定，沒有講條件的餘地，先自己想辦法，找個地方，租下來。」

報導指出，胡耀華在《炎黃春秋》上屢屢撰文批評時政，且親近中共民主派，或許因此遭中南海刁難。

胡耀華曾任《炎黃春秋》副社長，後遭免去副社長職務，掛顧問虛銜。根據《端傳媒》2016年的報導，《炎黃春秋》代表了中共黨內改革派、體制內自由派所主張的改良道路，代表中共黨內和民間温和、理性、健康的力量，即通過政治體制改革，使中共由一個革命黨轉變成一個執政黨，以最小的社會代價，完成中國的現代文明轉型。不過，2016年7月遭到停刊。

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