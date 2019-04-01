有望假戲真做！首輪投票 烏克蘭總統大選喜劇演員領先

2019-04-01 18:05

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭總統大選的初步結果已出爐，41歲的政治素人、喜劇演員澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）得票率遙遙領先，將與現任總統波洛申科（Petro Poroshenko）進入第2輪投票。

綜合外媒報導，烏克蘭3月31日舉行總統大選，有創紀錄的39人參選，但選戰主要集中於3人：民調最高的澤倫斯基、爭取連任的波洛申科，以及前總理季莫申科（Yulia Tymoshenko），由於幾乎不可能有人得票過半，第2輪投票將在4月21日舉行。

烏克蘭中央選舉委員會（CEC）網站的數據顯示，目前已開出70％選票，澤倫斯基得票率遙遙領先，為30.46％、其次是波洛申科16.18％，親歐派的2人確定進入第2輪的一對一決戰。季莫申科票數排位居第3，為13.15％。

澤倫斯基的選前民調一直處於領先地位，他曾在一部熱門電視劇扮演肅貪總統，未來有望「假戲真做」，取得總統大位。他週日告訴支持者，「我想謝謝那些不只是為有趣而投票的烏克蘭人」、「這只是一個開始，我們不會掉以輕心」。

波洛申科稱首輪投票結果是「嚴重的教訓」，呼籲支持者參與第2輪投票，他也指責澤倫斯基只為傻笑、缺乏經驗、政治立場和意識形態不定，並不適合在國際上代表烏克蘭，特別是與俄羅斯總統普廷進行會談。

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