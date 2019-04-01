與美國不同！ 紐西蘭嚴管槍枝仍獲擁槍團體支持

2019-04-01 17:38

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭基督城（Christchurch）3月中旬發生50死清真寺槍擊案之後，總理阿爾登（Jacinda Ardern）宣布立即禁止軍用類半自動武器（MSSA），本週將正式開始嚴管槍枝，紐國擁槍團體多半沒有意見。

綜合媒體報導，紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）在槍擊案後宣布立即禁止軍用類半自動武器（MSSA），並要讓禁令正式成為法律。一般通過法案需要數月時間，但阿爾登表示，由於此案有其急迫性，會在4月11日前通過。更進一步的禁槍措施則將在年底前通過，可能包括槍枝註冊、更嚴格審查以及更嚴格的槍枝存放規定。

紐西蘭「有照槍枝持有人協會」（Council of Licensed Firearm Owners）秘書麥基（Nicole McKee）表示：「我們支持政府任何為了避免紐西蘭再次發生恐攻做出的改變。」紐西蘭擁槍團體一致認為行動的必要性，和美國形成強烈的對比，在美國，連最低程度的禁槍都會遭到全國步槍協會（National Rifle Association）反對。

另一個美國人可能無法想像的行動是，紐西蘭最大槍枝零售商Hunting & Fishing自主性地停售軍用類半自動武器並停止線上武器販售，其執行長賈可布斯（Darren Jacobs）說：「這樣的戰爭武器不會在我們的事業或我國占有一席之地。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/