自慰？ 中國官媒《環球》：日本新年號無法抹去中國痕跡

2019-04-01 15:16

〔即時新聞／綜合報導〕眾所矚目的日本新年號今（1日）公布，「令和」成日本史上首次使用非中國古籍的年號，首相安倍晉三發表談話指出，「令和」包含著「在人們相親相愛的美麗心靈中，誕生並滋長文化」的意涵，不過中國官媒《環球網》仍硬扯，日本新年號無法抹去中國痕跡。

日本新年號「令和」出自日本最古老的詩歌總集《萬葉集》，其〈梅花之詩〉第32首的序文，「於時，初春令月、氣淑風和」，日相安倍表示，日本具有悠久的歷史、芬芳的文化及四季變化的美麗自然，希望能確確實實地將這樣的民俗風情傳承到下個時代，這是史上首次使用非中國古籍的年號，也是某種形式的「去中國化」。

不過中國官媒《環球網》卻強調，日本新年號無法抹去中國痕跡，稱《萬葉集》與中國古典文化之間有著不可分割的關聯，《萬葉集》是日本現存最古老的和歌集，但其借鑒了中國詩歌的題材、形式以及表現方法，收編了部分漢詩，由於當時日本並未擁有自己的文字，裡頭詩歌也都採用漢字為註音符號記錄而成。

《環球網》另一篇文章更稱，日本新年號含著對中國的藐視，聲稱日本在吸收了國外文化之後，經過一段時間的沉澱，轉化成自己的東西，然後反過來藐視老師。

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