日本使用年號 原為凸顯非中國藩屬

2019-04-01 11:02

〔駐日特派員林翠儀／東京1日報導〕日本1日公布新年號「令和」，這是日本自西元645年第1個年號「大化」以來第248個年號，代表一個新朝代的來臨。日本使用年號的習慣雖然仿自中國唐朝，且大都多出自中國古籍，但使用年號的用意卻是要凸顯日本是一個與中國平起平坐的獨立國家。

和近代的明治維新學習西洋文明一樣，日本在西元7世紀時期，也大量學習中國唐朝的律令制度建立中央集權的國家，稱之為「大化革新」。當時的唐朝相當強盛以天朝自居，透過冊封讓藩屬國都向中國稱臣，例如朝鮮半島的「新羅」就在唐太宗的命令下使用唐朝的年號，日本使用自創年號，除標榜自身也是「文明國家」之外，也強調並非中國藩屬國，經過近1400年之後，目前全球只剩日本繼續使用年號。

關於日本年號有許多有趣的統計，雖然至平成為止，日本共出現了247個年號，但使用的漢字卻僅有72個字，其中有21個字出現10次以上，排名前5大為永、天、元、治、應，其中「永」最多出現29次，可以說都是特定幾個字的組合。

在明治天皇頒布「一世一元」詔書前，日本天皇常以更改年號鞏固權力或改運，幕府時代則常因幕府更替而改年號。因為一世一元的規定「昭和」為日本史上最久的年號，長達62年又14天，最短的年號為1238年的「曆仁」僅存在2個月又14天，當時處鎌倉幕府時代，據說「曆仁」發音不吉利。

在明治之前因為年號經常更改，所以有一種類似「詞庫」的備選年號，例如「明治」這個年號大概在室町時期即存在，但一直沒被挑中，摃龜了10次之後終於登場，但是被用抽籤抽中的。「大正」年號出現於鎌倉時代，摃龜4次，「平成」最早於幕末時期出現在候補名單中，「昭和」則是首次入榜即被採用。對年號很有研究的日本歷史學者所功統計，史上摃龜最多40次的年號為「嘉德」，「寬安」以33次排名第2，第3名是摃龜26次的「建正」。

新年號公布前，不僅日本，連台灣和中國都加入年號大預測的行列，其中日本網友提出「永和」年號，結果引起台灣和中國網友熱議，開玩笑說可以加註「豆漿」。事實上，「平成」年號公布後，日本位於岐阜縣武儀町人口不到40人的小山村「平成」，一夕爆紅，武儀町以「年號之町」的題材大發觀光財。

日本《共同社》報導，有部分中國民眾對在中國已消失100年以上的年號，卻在日本得到重要繼承表示羨慕。中國在1949年後採用西曆，改以「公元」表示，至於台灣使用的「民國」，嚴格來說並非年號，但為強調中華民國的正統性，也有一種說法「民國」是繼清「宣統」之後的年號。

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