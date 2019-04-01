結束20年統治！傳阿爾及利亞中風老總統將宣布辭職

2019-04-01 10:19

〔即時新聞／綜合報導〕掌權20年、近年健康不佳的阿爾及利亞總統包特夫里卡（Abdelaziz Bouteflika），日前表態將持續爭取連任，引發民眾不滿紛紛上街抗議，迫使他放棄角逐大位的念頭，現傳出在軍方的壓力下，包特夫里卡可能在明（2日）宣布辭職。

據《路透》報導，高齡82歲的包特夫里卡1999年起擔任阿爾及利亞總統，2013年中風後不良於行，已7年未曾公開演說，被認為已喪失治國能力，然而，他在日前宣布爭取第5個任期，引發百萬人上街抗議，包特夫里卡被迫放棄連任，但其卻取消即將到來的選舉，稱在施行新憲法前，仍會繼續留任。

此舉再度引發民怨，大批民眾上街示威，要求包特夫里卡下台，軍方也表態，認為包特夫里卡已不適任，要求其根據憲法第102條，以健康情況日益惡化為由宣布辭職。

當地一家電視台爆料，有匿名人士透露，包特夫里卡將在本週自行宣布辭職，最快明（2日）就會下台，不過國營電台與總統府都尚未對此報導回應。

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