加強「南西諸島」防衛力量 防衛省：消除自衛隊部署空白

2019-04-01 09:15

〔即時新聞／綜合報導〕日本近年來在鹿兒島縣奄美大島和沖繩縣宮古島陸續開設了陸上自衛隊駐地，加強鹿兒島縣到沖繩縣與那國島長達1000公里的「南西諸島」防衛力量，防衛省副大臣原田憲治昨日在陸上自衛隊奄美駐地舉行的紀念儀式上表示：「陸上自衛隊部署的空白狀況得以部分消除。」

根據日本《共同社》報導，由於近期中國軍艦及軍機在沖繩本島與宮古島之間頻繁活動，日本有意加強南西諸島防衛力量，自2016年起在與那國島部署了約160人的沿岸監視隊，今年3月26日在奄美大島北部和南部分別開設奄美駐地和瀨戶內分駐地，在宮古島也部署了約380人規模的警備部隊。除警備部隊之外，還新編了地對空及地對艦飛彈部隊，部署了總計約550名相關人員。

奄美駐地司令平田浩二昨日日在記者會上強調：「通過在奄美大島部署陸自部隊，可以強化威懾力。」不過有專家指出，防衛省的做法有可能會促使中國日趨強硬，日本流通經濟大學教授植村秀樹指出，防衛省的做法可能被解讀為針對中國加強軍備的對抗措施，有如火上澆油。

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