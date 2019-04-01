私人飛機墜毀 擁185億女富豪命喪德國

2019-04-01 08:49

〔即時新聞／綜合報導〕一架小型飛機昨天在德國西部墜毀，機上1名駕駛和2名乘客全數死亡，其中一名喪生乘客為身家高達6億美元（約新台幣185億元）、俄羅斯第二大航空公司西伯利亞航空（S7 Airlines）共同擁有人費蕾娃（Natalia Fileva）。

綜合媒體報導，德國警方表示，這架Epic-Lt單引擎6人座小型飛機從法國坎城（Cannes）起飛，原本預計飛往德國法蘭克福（Frankfurt）附近的伊格斯巴赫（Egelsbach），約在格林威治時間3月31日下午1時22分（台灣時間31日晚間9時22分）墜毀在伊格斯巴赫附近，機上的駕駛和2名乘客全數喪生。俄羅斯和國際當局將調查此次墜機事件，目前還未關於出事原因的訊息。

報導提到，機上一名乘客為55歲的費蕾娃，她為俄羅斯第二大航空公司S7的女主席兼老闆，身家高達6億美元，曾在2018年被富比世雜誌（Forbes）列為俄國女富豪榜第4名。事後，西伯利亞航空證實，機上喪生的確實為公司大股東費蕾娃。

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