淫威太可怕！詐騙集團冒充中國大使館專騙海外中國人

2019-04-01 01:16

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦調查局（FBI）近期內釋出詐欺案件調查報告，列出2017年12月至2019年2月間遍及美國27州350起詐欺案，詐騙金額高達4000萬美元，折合台幣約為1.23億元，這些歹徒都是透過電話冒充中國駐美大使館或領事館，專騙人在海外的中國人。

綜合外媒報導，經過1年的調查，有關中國人在澳洲和美國經歷「中國大使館騙局」的報詐欺案件，由聯邦調查局（FBI）的網路犯罪投訴中心（IC3）發布相關報告，受騙上當的都是人在澳洲或美國的中國人，他們持學生簽或工作簽證，聽詐騙份子說簽證失效，身分被盜用，或是寄回中國的包裹被攔截，正在被中方調查。

網路犯罪投訴中心指出，詐騙行為透過一連串的電話、電子郵件指示進行，詐騙集團會告訴受害者，「為了協助中國執法，必須與調查員交談」，接著就會被要求與中國執法部門合作，將不法行為衍生的損失款項補齊；甚至有詐騙份子直接假冒中國大使館名義，要求留學生交出信用卡資料。

網路犯罪投訴中心提到，受害人也會被要求不能與親朋友好洩漏案件內容，同時向受害人的家庭成員聲稱親屬被綁架，並且要求贖金，來增加事件的危機感；中國駐美大使館與總領館也相繼提醒，中方不會透過類似手段來聯絡民眾個人，請勿受騙上當。

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