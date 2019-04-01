英國唯一無照合法駕駛人 92歲女王傳將「放棄開車」

2019-04-01 00:02

〔即時新聞／綜合報導〕高齡92歲的英國女王伊莉莎白二世，是英國唯一沒有駕照也可以開車上路的人，她的丈夫1月開車肇事引發媒體關注高齡駕駛問題，據當地媒體報導，在丈夫自願放棄駕照後，女王也將「放棄開車」。

《都市報》報導，97歲的英國愛丁堡公爵、菲利普親王今年1月開車釀擦撞事故，自己雖無大礙，但另一輛車的女駕駛和乘客卻受輕傷。車禍幾天後，菲利普和伊莉莎白二世被發現開車上路時，竟沒有繫上安全帶。

菲利普違規行為受到警方關注，在收到警方的建議後，菲利普在車禍後自願放棄駕照；根據《周日泰唔士報》（The Sunday Times）指出，伊莉莎白二世也「將放棄開車」，她是根據安全團隊的建議而做出這項決定。

伊莉莎白二世在1945年於軍事訓練中心學習開車，她從未參加並通過正式駕照考試，仍可在公共道路合法駕駛，是英國唯一被允許在沒有駕照的情況下開車上路的人。

報導稱，外界認為未來女王可能仍會在私人道路親自開車，但白金漢宮尚未證實這一點。

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