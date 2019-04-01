研究：印度爆發300萬死大饑荒 幕後黑手竟是…

2019-04-01 00:15

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國有線電視新聞網（CNN）日前報導，美國與印度聯合研究團隊刊登於學術期刊《地球物理研究通訊》（Geophysical Research Letters）的最新研究顯示，印度1870年至1943年發生的6次饑荒當中，只有一次不是肇因於乾旱，「這是（印度現代史上）唯一一次肇因於政策失敗的饑荒」。

主要研究作者、印度理工學院甘地納加分校民用工程系教授米西拉（Vimal Mishra）指出，「1943年的孟加拉邦饑荒完全肇因於政策失敗」，饑荒最嚴重的時期，當地降雨量高於平均，推測糧食產量沒有不足，饑荒是因為重要物資優先分配給軍方，當局停止糧食進口且未推出因應舉措所致。

印度孟加拉邦1943年爆發的災難性大饑荒，造成逾300萬人死亡；當時的印度仍在大英帝國治下，主政者為英國前首相邱吉爾。印度女作家穆凱吉（Madhusree Mukerjee）在最新著作中指稱，「1943年1月至7月爆發饑荒期間，印度卻出口逾7萬噸糧食」，邱吉爾的政策加劇了1943年孟加拉邦饑荒的災情。

有歷史專家則認為邱吉爾不是導致1943年孟加拉邦饑荒的頭號兇手。邱吉爾的傳記作家羅伯茲（Andrew Roberts）去年指出，造成1943年孟加拉邦饑荒的主因是日軍控制緬甸、霸佔孟加拉灣，影響印度的糧食進口。文獻顯示，1940年代的緬甸為全球最大糧食出口國，而印度有15％的糧食仰賴自緬甸進口。

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