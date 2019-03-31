高調吹捧韓國瑜 中共官媒：「韓流」是民進黨的「寒流」

2019-03-31 23:52

〔即時新聞／綜合報導〕3月28日高雄市長韓國瑜結束訪中行回台，中國傳媒似乎也掀起「韓流」，不時刊文吹捧挺韓。日前更有中共官媒發表評論稱讚，批評我總統蔡英文對待韓國瑜就像對待病毒般，指「韓流」就是民進黨的「寒流」。

在韓國瑜從廈門離開返台後隔天（29日），中國國台辦的官媒《中國台灣網》即發表一篇評論肯定韓國瑜此行成果，批評民進黨「只會打壓、謾罵、抹黑...蔡英文如同對待病毒一樣對待韓國瑜」。文中表示：「他們（民進黨）怕的並非韓國瑜，而是兩岸關係走近、走穩、走好的民心所向、民眾呼聲，他們害怕和平統一的步伐。」

《中國台灣網》表示，去年「韓流」席捲台灣絕非偶然，「『韓流』透射出台灣百姓求穩定、求發展的民意趨勢...認同『九二共識』的韓國瑜讓民眾對經濟發展、景氣重振有了新的期待。」該評論更大言：「中國對台灣同胞的善意從未改變，維護兩岸關係和平發展的決心始終堅定」，反觀民進黨堅決不承認「九二共識」，只會破壞兩岸關係，形容「韓流」就是民進黨的「寒流」。

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