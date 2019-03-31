英陷脫歐泥淖歐盟都心軟了 歐盟：要國會改選還二次公投？

2019-03-31 23:57

〔即時新聞／綜合報導〕英國自2016年6月23日經過全民公投決定「脫歐」後，不料從此之後英國宛如頓失失去方向般舉國茫然，被迫上台收拾善後的英國首相梅伊（Theresa May）所提的《脫歐協議》至今已3度遭國會回絕，也早過了當時所訂的脫歐期限2019年3月29日；英國陷入「脫歐」泥淖1000多天後，梅伊決定在明天（4月1日）第4度在國會進行《脫歐協議》表決，若再闖關失敗英國將可能在4月10日「無協議硬脫歐」；對此有英媒表示，歐盟有意要求英國進行國會改選或是二次脫歐公投，以解決僵局。

根據英媒《獨立報》報導，歐盟內部有資深官員透露，歐盟成員國近期有意提供3項「可行的方法」來幫助英國「解決脫歐難題」：1是英國國會改選，我們大家只能猜測可能會出現的結果，但大家都是民主國家，所以尊重民主程序；2是舉行二次脫歐公投，雖然不太可能，但這個方法也是歐盟尊重的民主程序；3是比較不確定的方法，像是啟動某種政治程序導致某種計畫，就算無法出現多數共識，但至少是可行的「最大公因數」，不過必須先申明「不包括重啟脫歐談判」。

歐盟諸國也聲明，如果英國的脫歐期限真的順延到2019年底，英國也必須參加將在今年5月展開的歐洲議會改選；就目前來說，英國幾乎是可以說一定會延到2019年底，因為方案1的國會改選變數大、方案2的二次公投曾被梅伊明確拒絕、方案3的「新英國-歐盟關稅同盟」在英國國會也毫無共識可言。

而歐盟也擔心會被英國的「拖歐」無端連累，歐盟成員國對於是否延長英國「脫歐期限」也出現意見分歧，波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）表示「若英國無法有秩序的脫歐，我希望英國留下」、愛爾蘭總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）也指出「若英國想再重新考慮脫歐，歐盟應該以延長期限表示回應」；不過法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）則強硬的認為，歐盟應設個「英國脫歐時間表」，再繼續猶豫不決就讓它「被分手」，奧地利總理庫爾茨（Sebastian Kurz）也強調，要是英國在接下來2週沒有通過任何草案，就讓英國直接硬脫歐，「我相信奧地利與歐盟準備好了。」

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