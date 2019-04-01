巷內掏鳥隨地便溺 被制止邊滴尿邊回罵

2019-04-01 00:57

〔即時新聞／綜合報導〕有名男子光天化日下在香港一處巷弄內隨地小便的影片在網路瘋傳，便溺失風被樓上住戶發現出聲制止，他嚇得尿道一半就轉身去與住戶對罵，還甩出幾滴尿；有網友拿他的命根子開玩笑形容是「起司腸」。

香港臉書社團「 PLAY HARD 玩硬」貼出影片，1名上衣反穿的男子30日先驚動巷弄內的1隻貓咪，接著緩緩走入巷弄深處，背對監視器鏡頭掏槍開始小便，過程中還一邊抓頭，不料，才尿25秒，就聽見背後有人出聲指責，男子嚇到立刻轉身，一邊收起還在滴尿的生殖器官，一面與住戶叫罵，接著離開現場。

據悉，事發地點為香港大埔墟，釋出影片的民眾表示已經報警，希望能藉由網路力量找出該名破壞環境的男子，警方也已受理。

網友們見到這個情況，紛紛譴責男子的行為，也有網友恥笑這男子的命根子好短，還好意思出來獻寶，相繼留言諷刺「如果我住樓上就用屎水潑下去啦」、「衣服都不穿好，感覺就很有事」、「感覺就是中國來的」、「好噁心喔，怎麼會有這種人」。

觀看影片請點擊下面

影片傳送門

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/