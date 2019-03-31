中國海軍正部署全球 北約秘書長示警

2019-03-31 23:02

〔即時新聞／綜合報導〕針對中國近年在歐洲海域展開軍事演習，北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）表示，中國的軍備能力近年來大幅增強，將嚴肅看待此事。

史托騰伯格接受德國《明鏡周刊》（Der Spiegel）專訪時指出，除了美國，現下全球沒有國家比中國花費更多資金在軍備上。中國持續在全世界部署軍隊，且中國擁有新的導彈和武器技術，還不受《中程核武條約》（INF Treaty）限制。

被問及中國崛起對北約的影響，史托騰伯格表示，問題在中國近兩年在地中海、波羅的海舉行軍演，離北約的會員國越來越近。尤其2017年、2018年和俄國海軍的聯合軍演最受外界關注。

至於美國曾以安全為由，呼籲歐盟不要讓中國電信巨頭華為參與歐洲5G網路建設，史托騰柏格說，應讓各個會員國自行決定委託興建的廠商，不過北約組織會非常嚴肅地看待上述情況。

據悉，北約29個會員國將於4月3、4日在美國華盛頓召開會議，除慶祝北約70周年外，華為、俄羅斯的軍事威脅也將成為會議的重點。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/