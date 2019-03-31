狂！小女孩要拔牙 爸爸竟出動特斯拉

2019-03-31 15:49

〔即時新聞／綜合報導〕兒童乳牙鬆動時，老一輩總是流傳著用線繞著牙齒再綁到門上，一關門就可讓乳牙掉落。不過如今科技進步了，美國匹茲堡有個老爸就用特斯拉電動車幫小女兒拔牙，外國網友見狀都嚇呆了。

據《福斯新聞》報導，爸爸羅奇尼（Paul Rocchini）在推特上傳了這段影片，只見他在女兒門牙綁上長線，並將另一端繫在特斯拉Model S的後車廂鎖扣上面，為了確保小女孩不會被拉走，羅奇尼不忘叫太太扶住她的頭部。

接著，羅奇尼用智慧型手機APP遙控Model S前進，結果牙齒真的應聲彈出，整個過程女童似乎沒有感到太多疼痛，只是在「拔牙」成功後要求媽媽給她水喝。

外國網友對此議論紛紛，有人批評這跟虐待兒童沒什麼兩樣，但也有人認為這跟用門拔牙差不多，不用大驚小怪。

相關影片請見：

Using the #Tesla Summon feature to remove my daughter’s loose tooth! #models @elonmusk @Tesla pic.twitter.com/mPBnBuxgQY — Paul Rocchini （@paul_rocchini） 2019年3月28日

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