狂！小女孩要拔牙 爸爸竟出動特斯拉

2019-03-31 15:49

〔即時新聞/綜合報導〕兒童乳牙鬆動時,老一輩總是流傳著用線繞著牙齒再綁到門上,一關門就可讓乳牙掉落。不過如今科技進步了,美國匹茲堡有個老爸就用特斯拉電動車幫小女兒拔牙,外國網友見狀都嚇呆了。

據《福斯新聞》報導,爸爸羅奇尼(Paul Rocchini)在推特上傳了這段影片,只見他在女兒門牙綁上長線,並將另一端繫在特斯拉Model S的後車廂鎖扣上面,為了確保小女孩不會被拉走,羅奇尼不忘叫太太扶住她的頭部。

接著,羅奇尼用智慧型手機APP遙控Model S前進,結果牙齒真的應聲彈出,整個過程女童似乎沒有感到太多疼痛,只是在「拔牙」成功後要求媽媽給她水喝。

外國網友對此議論紛紛,有人批評這跟虐待兒童沒什麼兩樣,但也有人認為這跟用門拔牙差不多,不用大驚小怪。

Using the #Tesla Summon feature to remove my daughter’s loose tooth! #models @elonmusk @Tesla pic.twitter.com/mPBnBuxgQY