「惡魔袋獾」演化出逆天基因 帶來癌症治療新希望

2019-03-31 15:16

〔編譯陳成良／綜合報導〕1990年代後期，澳洲塔斯馬尼亞島上的袋獾開始遭一種名為「惡魔面部腫瘤病」（DFTD ） 的神命疾病感染，這種傳染性癌症使罹病袋獾臉上生出腫瘤，影響其捕獵和進食，最終會因飢餓死亡。估計95%袋獾受感染，數量遽減9成，原本預計不到20年內就會滅絕。可喜的是，在遭受無情疾病的折磨20多年後，許多袋獾已經自體進化出特定的基因組來抵抗這種「臉部癌症」，也燃起了治療人類癌症的希望。

袋獾體型跟小型犬差不多，是現存最大的食肉有袋動物，肌肉發達，咬合力強，晝伏夜出，以食腐為主，獾脾氣暴躁，叫聲尤其響亮刺耳，被當地人叫做「塔斯馬尼亞惡魔」（Tasmanian devi），也以此名著稱於世。 個性兇猛的袋獾透過互咬臉部，來散播這種在臉上形成腫瘤的變種癌症，2014年科學家還發現袋獾第二種可傳染的臉部癌症DFT2，進一步將此物種推向瀕絕境。

不過，據《英國廣播公司》3月30日報導，一支自澳洲、美國及法國的科學家組成的國際研究團隊發現，倖存的袋獾體內免疫系統出現變化，能夠抵抗這種致命惡疾的侵襲，甚至已經適應與之同存。讓科學家訝異的是，物種出現演化改變通常要幾百萬年，而袋獾在自然選擇（英natural selection，傳統上也譯為天擇）下，在4~6代的短短20幾年間，就快速演化出了對面部腫瘤病的抵抗力。

研究人員發現，現存1.5萬隻至1.8萬的袋獾，其中15%都帶有能對抗面部腫瘤病的變異基因，滅絕的機率已大大降低。

科學家研究了多個不同地理位置的袋獾在罹患DFTD前後的基因信息，他們在樣本中發現，有兩個基因組區域在得病前後表現出不同。在這兩個區域所包含的7個基因中，已知5個與人類的癌症和免疫功能相關。研究領導者安德魯（Andrew Stofer）說：「這項成果可能對其他動物抗癌，甚至是人類抗癌的歷史上，具有重大的指示。」

另外，澳洲科學家還發現，袋獾的乳汁裡所含的肽，可以殺死例如金黃色葡萄球菌等致命的細菌，或是真菌的感染源。在人類對抗細菌的戰爭中，「惡魔」的乳可能成為一項有力的武器。袋獾或許不是惡魔，還可能是上帝派來的天使。

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