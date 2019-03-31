傻眼！女記者賽後採訪 竟遭拳擊手強吻掐臀

2019-03-31 14:57

〔即時新聞／綜合報導〕一名當地知名的重量級拳擊手日前在採訪快結束時，於鏡頭前強吻女記者，女記者當下一臉錯愕尷尬，引起網友不滿，紛紛力勸女記者提告，28日女記者協同律師開記者會表示，拳擊手除了強吻她，私下還有做過掐臀的舉動，要求加州拳擊協會吊銷該拳擊手的執照。

綜合外媒報導，上週一名《賭城體育日報》（Vegas Sports Daily）女記者蘇西（Jenny Sushe），在採訪加州比賽剛獲勝的保加利亞拳擊手普拉夫（Kubrat Pulev）到尾聲時，普拉夫冷不防的用雙手將拉芙洛的臉固定住，吻上拉芙洛，拉芙洛驚嚇之餘仍保持微笑結束訪問，影片在報導中播出，引起網友憤慨，紛紛痛批普拉夫不知恥，出聲呼籲拉芙洛應提告。

《CNN》報導，由於鏡頭前強吻的動作引起外界反彈，普拉夫嚴正否認，並在推特上對粉絲發表聲明，表示蘇西是她的朋友，當晚蘇西還有跟他及其他朋友一起慶祝，更說道：「親吻完後我們都笑了，並互相謝謝對方，那個吻真的沒什麼。」

不過蘇西反駁普拉夫的說法，她說她跟普拉夫根本不是朋友，她僅在事發前一天得知有這名選手，她說：「他對我做的事情令人作嘔。」蘇西協同律師在28日寄信給加州拳擊協會，要求拳擊協會負起監督責任，應「立即調查」這件事，並吊銷普拉夫的拳擊執照。

Bruh wtf is this interview man lmao! Pulev is alpha af. （Watch until end） pic.twitter.com/sUoiqFprhi — NBT BOXING （@BoxingNbt） 2019年3月24日

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