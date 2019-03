傻眼！女記者賽後採訪 竟遭拳擊手強吻掐臀

2019-03-31 14:57

〔即時新聞/綜合報導〕一名當地知名的重量級拳擊手日前在採訪快結束時,於鏡頭前強吻女記者,女記者當下一臉錯愕尷尬,引起網友不滿,紛紛力勸女記者提告,28日女記者協同律師開記者會表示,拳擊手除了強吻她,私下還有做過掐臀的舉動,要求加州拳擊協會吊銷該拳擊手的執照。

綜合外媒報導,上週一名《賭城體育日報》(Vegas Sports Daily)女記者蘇西(Jenny Sushe),在採訪加州比賽剛獲勝的保加利亞拳擊手普拉夫(Kubrat Pulev)到尾聲時,普拉夫冷不防的用雙手將拉芙洛的臉固定住,吻上拉芙洛,拉芙洛驚嚇之餘仍保持微笑結束訪問,影片在報導中播出,引起網友憤慨,紛紛痛批普拉夫不知恥,出聲呼籲拉芙洛應提告。

《CNN》報導,由於鏡頭前強吻的動作引起外界反彈,普拉夫嚴正否認,並在推特上對粉絲發表聲明,表示蘇西是她的朋友,當晚蘇西還有跟他及其他朋友一起慶祝,更說道:「親吻完後我們都笑了,並互相謝謝對方,那個吻真的沒什麼。」

不過蘇西反駁普拉夫的說法,她說她跟普拉夫根本不是朋友,她僅在事發前一天得知有這名選手,她說:「他對我做的事情令人作嘔。」蘇西協同律師在28日寄信給加州拳擊協會,要求拳擊協會負起監督責任,應「立即調查」這件事,並吊銷普拉夫的拳擊執照。

Bruh wtf is this interview man lmao! Pulev is alpha af. (Watch until end) pic.twitter.com/sUoiqFprhi