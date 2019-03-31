全球暖化釀巨災 聯合國：將造成不可逆影響

2019-03-31 12:07

〔即時新聞／綜合報導〕世界氣象組織（WMO）於28日發表2018年度報告，表示因氣候異常造成的洪水與熱浪衝擊了6200萬人，有超過200萬人被迫搬遷。聯合國秘書長安東尼歐．古特瑞斯（Antonio Guterres）呼籲，各國政府應立即對全球暖化展開行動，否則將會出現「不可逆的影響」。

綜合日媒報導，報告書指出，隨著氣溫上升，海平面比2017年上升了3.7毫米，上升幅度為有史以來最高；熱浪與森林大火造成超過1600人死亡，光是美國就損失了近240億美元（約新台幣7200億元）；此外，2018年有14個颶風侵襲美國，造成約490億美元（約新台幣1.47兆元）的損失。

聯合國於28日為協商全球暖化的對策而召開會議，古特瑞斯表示，威力強大的颱風與颶風數量正在增加，若不採取抗暖化對策，到了世紀中氣溫將會上升攝氏3到5度，22世紀可能上升攝氏8度，目前已經沒有不展開行動的理由，在今年9月召開的氣候高峰會，「希望各國領導人不是只有演講，而是帶來具體對策」

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