斯洛伐克大選 反貪政治素人勝選成該國首位女總統

2019-03-31 10:13

〔即時新聞／綜合報導〕斯洛伐克在當地時間30日舉行第2輪總統投票，首輪得票率40.6%的政治素人卡普托娃（Zuzana Caputova），在第二輪獲得逾58%選票，擊敗執政黨候選人、現任歐盟委員會副主席塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）成為該國首位女總統。

環境保護律師 曾獲「綠色諾貝爾獎」

綜合外媒報導，現年45歲的卡普托娃是位環境保護律師，她曾花14年的時間與一家垃圾掩埋場公司抗爭，2013年終於勝訴，法院認定這家公司的垃圾掩埋場是非法的，她於2016年獲得為表彰在基層為環保作出重大貢獻的人，有「綠色諾貝爾獎」之稱的高曼環境獎（Goldman Environmental Prize）。

卡普托娃完全沒有政治經歷，所代表的政黨在國會上0席次，去年2月1名正在調查政治人物與犯罪組織犯罪之間關係的記者遭暗殺，促使卡普托娃決定參選，她以反貪腐與改革為訴求，打出「對抗邪惡」（stand up to evil）的口號，獲得民眾的認同。

斯洛伐克目前同婚及領養都尚未合法，不過身為擁有2個孩子的單親媽媽，卡普托娃也表態同婚及領養。

卡普托娃勝選 扭轉歐洲民粹主義浪潮？

截至當地時間3月31日凌晨，當地開出99%選票，卡普托娃在第二輪投票以58.38%的得票率擊敗僅獲得41%得票率的塞夫柯維奇，後者承認敗選，致電恭賀卡普托娃成為該國首位女總統。

斯洛伐克總統雖然只擁有象徵性權力，但卻有權否決任命高級檢察官及法官，對打擊貪腐具有重要影響力，外界認為卡普托娃的當選，可能會扭轉歐洲近年來民粹主義領導的崛起浪潮。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/