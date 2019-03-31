OL賞花後雙眼紅腫頻流淚！ 視力大降慘剩0.1

2019-03-31 10:09

〔即時新聞／綜合報導〕賞花也要小心！中國浙江一名28歲OL，日前賞花後出現眼腫、不停流淚、眼睛睜不開等現象，就醫時才發現患上過敏性結膜炎，視力僅剩0.1，所幸經治療後，視力才逐漸恢復。

綜合中媒報導，浙江杭州一名蘇姓OL上週到當地太子灣賞花，回程開始感覺眼睛不適，隨即到眼科就醫，經檢查後發現，結膜上出現密密麻麻的泡泡，換上過敏性結膜炎，視力也降到0.1。

眼科醫師指出，類似症狀在杭州十分普遍，在賞花季節，與蘇女一樣症狀病人，會比平時增加3、4倍，患者以兒童、年輕人居多，體質過敏者更易中招。醫生稱，只要按時用藥，視力會慢慢回復，民眾出現上述情況應及時就醫，「千萬不要亂滴眼藥水」。

醫師表示，過敏性結膜炎很普遍，但很少情況像蘇女一樣，嚴重影響視力。醫師也建議，若賞花時出現眼睛發癢、呼吸不順等症狀，應該考慮離開，如果之前曾出現過敏的人，更應盡量避免到這些地方，不要挑戰身體。

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