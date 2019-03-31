中國要求外籍球員「愛黨愛國」球迷嘆：聽話比實力重要...

2019-03-31 07:16

〔即時新聞／綜合報導〕中國足球協會最近發出規定，要求外籍球員接受「傳統文化教育」，除要了解中國歷史，還要學中文、認識中國國旗、國徽、唱中國國歌，甚至對他們進行中共黨史及基本理論的教育，不少中國民眾得知此事後痛批，這根本不是找技術好的球員，而是找聽話的球員。

根據《美國之音》報導，中國足協此次規定共有6章23條，最被人注意的是第5章第20和21條，其中第20條規定，中國足球隊應對外籍球員進行中華傳統文化教育，了解中國歷史和現實國情，制定中文學習計劃，培養愛國主義情懷，外籍球員應學習認識中國國旗、國徽、國歌。此外，還要求球隊進行共產黨黨史、基本理論教育。

第21條則規定，球隊應指定專人負責外籍球員的思想、生活、訓練、比賽的狀態追蹤，每月向中國足協提交書面報告。

不少中國球迷得知此規定後相當傻眼，有人批評，「這根本不是找技術好的球員，而是找聽話的球員」、「意思好明顯、聽話重要過實力」。另有球迷諷刺，「簡單一句，要踢球先要學做一個愛黨愛國的人」、「分分鐘都不忘記洗洗洗」還有網友呼籲，「中國足協要是有愛國情懷的話就把國家男足解散了吧！」

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