數萬巴勒斯坦人聚集加薩邊界抗議 3死316傷

2019-03-31 04:12

〔中央社〕以巴衝突升溫一週年，成千上萬巴勒斯坦人今天聚集在以色列與加薩走廊邊界抗議，和大批以色列部隊對峙。但在埃及斡旋達成停火協議後，並未爆發各界擔心的大規模流血衝突。

加薩市衛生部門表示，以色列部隊開火造成3名巴勒斯坦人喪命，其中一人於前晚示威抗議期間遇害，另兩名17歲青少年於今天稍晚的衝突中喪生。另有316名加薩人受傷。

當美國把大使館遷往耶路撒冷時，去年5月14日引發的抗議衝突導致超過60人死亡，各界原本擔心可能會重演類似規模的暴力衝突，但今天並未出現。

去年3月30日展開的「返鄉大遊行」（Great March of Return）今天滿一週年，正值以色列4月9日舉行大選前夕的敏感時刻，以色列沿邊界部署數千名部隊嚴陣以待。埃及則致力調停，力促以色列和統治加薩走廊的哈瑪斯組織遏止暴力。

哈瑪斯幹部表示，雙方已達成諒解，以色列同意放寬對加薩的癱瘓性封鎖，交換示威抗議維持平靜。

成千上萬民眾今天聚集在沿邊界的5個抗議地點，但大部分民眾遠離邊界圍欄。在加薩市以東，一小群年輕人好幾次試圖接近並突破邊界圍欄，但都遭以色列部隊發射催淚瓦斯和實彈擊退。抗議民眾則投擲石塊攻擊以色列士兵。

以色列軍方表示，約4萬名「暴民及抗議者」聚集在邊界各地點。以色列軍方表示，示威抗議者朝他們投擲手榴彈和爆裂裝置，以色列部隊則根據標準作業程序回應。

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