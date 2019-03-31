塔利班戰士襲擊車隊 阿富汗副總統逃過一劫

2019-03-31 02:28

〔中央社〕塔利班（Taliban）戰士今天在阿富汗北部襲擊護送阿富汗副總統杜斯坦（Abdul Rashid Dostum）的車隊，杜斯坦毫髮未傷，但他的一名保鑣喪命，車隊中另有數人受傷。

曾任杜斯坦幕僚長的巴布爾（Enayatullah Babur）表示，歷時一小時的攻擊行動，發生在北部巴爾赫省（Balkh），杜斯坦今天稍早前在當地舉行造勢集會。

塔利班發言人在推特發文表示，塔利班發動這起攻擊，並宣稱有4名杜斯坦的保鑣喪生。

前軍閥杜斯坦是勢力龐大的烏茲別克族領袖，在歷時40年衝突期間，素以極端殘暴以及不斷變換效忠對象而惡名昭彰。

儘管被控一大堆戰爭犯罪以及涉嫌策劃強暴和刑求政治對手等罪名，杜斯坦仍於2014年出任阿富汗第一副總統。

杜斯坦在巴爾赫省舉行的造勢集會上宣稱，只要阿富汗政府放手讓他幹，他能在6個月內肅清阿富汗北部的塔利班分子。

杜斯坦先前曾多次躲過暗殺攻擊，包括激進組織伊斯蘭國（IS）宣稱犯案的去年7月首都喀布爾自殺炸彈攻擊事件，當時造成23人喪命。

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