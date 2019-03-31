逾百年橫濱僑校改建 吳新興出席動土典禮

2019-03-31 00:38

〔中央社〕擁有122年歷史的橫濱中華學院是中華民國在全球歷史最悠久的僑校，為解決校舍老舊問題，計畫建新校舍，今天舉行動土典禮，僑委會委員長吳新興、駐日代表謝長廷等人出席。

橫濱中華學院是國父孫中山於1897年倡議創立，原有的校舍於1968年興建，後來面臨校舍老舊問題，尤其2011年311東日本大地震時受到重創，為了師生的安全，校方決定改建。今天舉行動土典禮，4月1日正式動工，預計明年12月完工。

今天的動土典禮一開始先舉行傳統的祈福儀式，由法師誦經，之後舉行象徵動土的儀式。此外，為了感謝各界捐善款協助興建，也舉行頒感謝狀的儀式，場面隆重。與會者除了有謝長廷、吳新興之外，還有橫濱分處代理處長王東生、銘傳大學校長李銓賢夫妻、東京及橫濱僑界人士等。

吳新興致詞時表示，在日本的3所僑校歷史都很悠久，都在僑委會登記，算是半官方的性質，僑委會對僑校的發展相當重視，多虧校方、畢業校友、僑界為學校的改建殫精竭慮，才有今天的動土典禮。

吳新興說，很感謝僑務委員鄭尊仁用心用力，僑委會將盡最大的力量爭取預算，分期協助校舍改建，讓橫濱中華學院能在日本發光發熱。

謝長廷表示，負責興建新校舍工程的清水建設公司與他很有緣份，高雄車站的興建是由清水建設在台灣的分公司負責，2002年遷移時也是由清水建設負責，在車站放3杯水且移動將近83公尺，結果一滴水都沒漏出，他相信清水建設負責興建橫濱中華學院的新校舍必能成功。

謝長廷說，他擔任駐日代表的這3年，感受到僑界最活躍、最熱心的都是僑校校友，所以僑校很重要，每年到橫濱參加國慶等活動時，都能看到文化的向心力。他希望僑委會、僑界都能支持僑校的教育及台日文化交流。

橫濱中華學院代理理事長羅鴻健表示，興建新校舍是橫濱僑界期盼已久的事，從2年前校慶當天宣布建校募款開始，現在終於新校舍動土，腦海早已無限次浮現新校舍坐落在大家眼前的情景。

羅鴻健說，新校舍得以順利動工也要感謝僑委會委員長吳新興、駐日代表謝長廷、僑界等人多方的協助指導，相信未來能提供學生最好的學習空間。

橫濱中華學院的改建計畫是將校地內的中華保育園與橫濱華僑總會拆除，興建6層樓的鋼筋水泥新校舍。興建計畫提出後，面臨經費籌備的問題，經校方、僑界及各方人士募款，目前募得2億2000萬日圓（約新台幣6188萬元），離募款目標尚有一段距離。（編輯：劉學源）

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