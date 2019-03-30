美國前州議員控性騷 前副總統拜登曾深吻後腦勺

2019-03-30 19:52

〔中央社〕美國內華達州民主黨籍前州議員佛羅雷斯今天撰文指控，前副總統拜登2014年對她做出「深吻」後腦勺等親密舉動，令她感到不適。拜登的發言人魯索今天表示，拜登不記得相關情事。

佛羅雷斯（Lucy Flores）的文章刊載在「紐約雜誌」（New York Magazine）旗下的The Cut網站，題為「尷尬一吻讓我對拜登改觀」（An Awkward Kiss Changed How I Saw Joe Biden）。

佛羅雷斯寫道，她在2014年代表民主黨參選內華達州副州長，當時選戰激烈，同黨的副總統拜登（Joe Biden）在投票日前3天自發前來為她站台。

令佛羅雷斯難以釋懷的事件發生在拉斯維加斯的造勢大會上，當時她和拜登正等著主持人叫名上台。

根據佛羅雷斯的說法，正當她深呼吸，準備向群眾傳達個人理念時，「我感覺有兩隻手搭上我的肩膀，我僵住了，副總統為何摸我？」

「我感覺他從後接近。他往前倚，聞我的頭髮。我很尷尬。」「他接著在我的後腦勺留下一個又大又深的吻。」「我動不了，也說不出話。」

佛羅雷斯表示，她當下只想盡早遠離拜登，因此一聽到主持人叫名，即無比雀躍地登台。

佛羅雷斯強調，拜登的舉動讓她感到「不適、噁心、困惑」，雖然沒有涉及「暴力或性」，但卻是「貶低、不尊重」他人。

佛羅雷斯指出，在她公開撰文前，僅有少數同事知道拜登「難以解釋的怪異行為」，且多年來她一直害怕親身經歷會被否定。

不過，當她發現有越來越多拜登對其他女性不恰當的親密舉動浮上檯面，而這位「美國怪伯伯」仍十分受歡迎，因此她決定發聲。

拜登發言人魯索（Bill Russo）聲明表示：「無論是當時或後來，拜登或他當時的同事都完全不知道佛羅雷斯女士曾在任何時刻感到不適，也不記得她所描述的狀況。」

「拜登相信，佛羅雷斯女士有權分享自己的回憶和感想，且她有機會這麼做也顯示，我們的社會進步了。」

2009年至2017年間擔任副總統的拜登，目前正處於決定是否競逐2020年美國總統大選提名的最後階段，他在民主黨的全國初選民調取得領先。

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