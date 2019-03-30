中國江蘇大爆炸 官媒竟遭踢爆「傷者照片」造假

2019-03-30 20:16

〔即時新聞／綜合報導〕中國江蘇響水縣一家化工廠21日發生大爆炸，至今官方統計已有78人死亡、超過600人受傷，然而最近一張災難現場的照片卻引發爭議，2名死者家屬在現場等候消息時遭到特警「勸阻離開」，沒想到官媒卻報導成，特警一到現場便立即「協助傷者就醫」，讓死者家屬感到無法接受。

中國《人民公安報》24日於官方微博「新警事兒」貼出報導，內容指出爆炸當天特警趕到現場，發現有2名受傷蹲坐在一旁民眾，便立即將攙扶2人上車、協助送醫。沒想到新聞曝光後，卻有知情人士爆料，照片中的這2名女子其實都是死者的家屬，她們在爆炸後成天守在工廠區的門口，希望及時辨認被抬出來的屍體是否為他們的親人，結果遭到特警勸阻離開，只好跟著警察的指引走，不料過程卻被記者拍下並亂下注解。

該事件被踢爆後，人民公安報雖未出面道歉或澄清，但也已偷偷將圖說「特警協助轉運傷者」，改成「特警在幫助群眾」。

對此許多網友紛紛認為，「厲害了，可以跟中X一起了」、「我猜五毛和9.2會說這新聞造假」、「本來就是造假啊，屍體都直接汽化了，怎麼可能還有傷者」、「民族天性改不了的」、「只死78個我才不信」。

據中國《財新網》今天報導，目前爆炸坑洞內的1.8萬方含酸廢水已被轉移，準備啟動巨坑回填工作。另外，官方自25日通報該事故造成78人死亡、617人受傷後，就未再更新任何死傷人數。

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