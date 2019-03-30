東非國家蒲隆地管控媒體 BBC遭撤照VOA被禁播

2019-03-30 21:29

〔即時新聞／綜合報導〕東非國家蒲隆地（Burundi）禁止《BBC》（英國廣播公司）在該國營運，並對《VOA》（美國之音）祭出無限期禁播令，引起國際譁然，2家媒體認為這打擊了新聞自由。

綜合外媒報導，東非國家蒲隆地共和國的媒體監管機關撤銷了《BBC》的執照，指控該媒體播出了「假紀錄片」並損害該國聲譽，並嚴厲指責《VOA》僱用反政府記者。

原本2家媒體只遭禁止半年，但蒲隆地自去年5月公投後，總統任期延長至10年以上，《BBC》、《VOA》即被禁止至今。

對此，《BBC》發出聲明表示：「蒲隆地政府以莫須有的罪名禁播本台，以及對於《VOA》的禁令，皆是對媒體自由的嚴重迫害，我們強烈譴責這樣的行為。」

《VOA》總裁班奈特（Amanda Bennett）亦對政府禁止所有記者與《VOA》聯絡溝通感到十分憂心，認為這是對自由人權的侵犯。

自蒲隆地總統恩庫倫齊扎（Pierre Nkurunziza）於2015年宣布將爭取第三任連任後，已經有約50萬名蒲隆地民眾逃離該國，數百人在與保安部隊的衝突中喪命。

蒲隆地在2018世界新聞自由指數（World Press Freedom Index 2018）評鑑的180個國家中排名第159，中國排名第176，最後1名為北韓。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/