最新英國研究！ AI新功能：預測你會不會早死

2019-03-30 16:19

〔即時新聞／綜合報導〕科學家們又發現一項人工智慧（AI）的新功能了！只是這次的新功能或許有點嚇人，它將可以預測某人會不會在到達平均壽命年齡以前死亡。

綜合外媒報導，一群研究者利用英國生物樣本庫（UK Biobank）的資料，分析2006至2016年間，超過50萬名英國民眾的健康狀況資料，藉此訓練AI系統。然後要求AI預測一個人是否有因為罹患慢性疾病而過早死亡（死亡時低於平均壽命年齡）的風險。這項研究的主要作者是英國諾丁漢大學流行病學與資料科學助理教授Dr. Stephen Weng，研究成果目前已經正式發表。

研究人員比較經由深度學習（deep learning）的AI系統和傳統分析模式的結果，發現雖然兩者都將年齡、性別、吸菸史、過去的癌症診斷作為主要判斷依據，但在一些小細節上的分析結果有分歧。例如，傳統模式過於著重體脂率、腰圍、蔬果攝取量、膚色等因素，但AI系統較著重在職業傷害風險、空氣汙染、酒精攝取量及藥物使用記錄等因素上。最終，AI系統得到76%正確率，傳統分析模式只有44到64%。

這項研究告訴世人，經過深度學習、仔細調整後的AI系統，確實可以成功地預測個人在一段時間內的死亡率。一位研究人員表示，雖然多數醫護人員可能對於使用複雜AI系統不甚熟悉，但他相信公布這些結果將有利於醫療產業的未來發展。

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