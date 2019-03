最天然的鑽石！ 冰島「鑽石沙灘」美景引人入勝

2019-03-30 13:20

〔即時新聞/綜合報導〕北大西洋上的歐洲島國──冰島(Iceland),以冰川和火山地形共存於島上的自然美景聞名。其中,冰島最大的傑古沙龍(Jökulsárlón,即為冰島語「冰河湖」之意)冰河湖旁,一大片黑色沙灘上點綴著大大小小從冰川崩解下來的冰塊,黑與白搭配而成的美景被稱為「鑽石冰沙灘」(Diamond beach),讓人不禁再度讚嘆大自然的鬼斧神工。

綜合媒體報導,Jökulsárlón位於瓦特納(Vatnajökull,即為冰島語「冰原」之意)冰原與海洋交界處,該冰原是冰島國內甚至整個歐洲體積最大的冰原。潟湖於1930年代出現在冰原於海洋交界處,而後面積不斷擴大。近幾年來隨著冰原崩解,越來越多大小不一的冰塊經由水面漂流到海灘上,加上海水拍打,冰塊顯得晶瑩剔透、一塵不染,才形成我們所稱的「鑽石冰沙灘」。

然而,冰河湖面積擴大,越來越多美麗的冰塊出現在海灘的背後,其實也顯示出冰原正在加速崩解,反映了全球氣溫在百年內急速上升的現象。

另外,這片冰河湖也恰好是先前一位老婦人躺在冰塊上拍照,卻因冰塊崩解而被帶離岸邊的事發所在地。提醒讀者,出外旅遊也請注意自身安全,不要做出過於危險的舉動,以避免發生意外。

My grandmother almost got lost at sea in Iceland today lmaoooo pic.twitter.com/osHrwTEkyr