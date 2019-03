到底是誰丟的？大麥克漢堡竟從外太空掉下來...

2019-03-30 11:30

〔即時新聞/綜合報導〕英國科赤斯特聯足球俱樂部(Colchester United FC)的球員近來差點沒嚇個半死,因為球場上竟然出現一個從天而降的大麥克,隨後他們進一步得知,這個大麥克竟然是從外太空掉下來的!

據《福斯新聞》報導,足球隊當時在推特上PO出照片,透露球場內有個用保麗龍盒裝起來的大麥克以及一個GoPro相機,可能是從天空上掉了下來。正當他們百思不得其解時,突然接獲神秘男子來電,透露大麥克就是他買的。

神秘男子隨後驅車來到球場,原來他是個名叫斯坦尼蘭(Tom Stanniland)的YouTuber,他用探空氣球把大麥克送上太空,孰料氣球漏氣便緩緩地把大麥克送回地球上,就這樣掉在球場裡。

斯坦尼蘭前來解釋清楚後,順利取回GoPro等器材和大麥克,他還不忘俏皮地吃了一大口漢堡,被問到是不是能嘗出地球上沒吃過的味道時,他坦言這個送上太空再掉下來的大麥克並不好吃。

It definitely went pretty high, by the looks of this.#ColU pic.twitter.com/schSoucIFR