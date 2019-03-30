到底是誰丟的？大麥克漢堡竟從外太空掉下來...

大麥克從外太空掉了下來。（圖擷自Colchester United FC推特）

2019-03-30 11:30

〔即時新聞／綜合報導〕英國科赤斯特聯足球俱樂部（Colchester United FC）的球員近來差點沒嚇個半死，因為球場上竟然出現一個從天而降的大麥克，隨後他們進一步得知，這個大麥克竟然是從外太空掉下來的！

據《福斯新聞》報導，足球隊當時在推特上PO出照片，透露球場內有個用保麗龍盒裝起來的大麥克以及一個GoPro相機，可能是從天空上掉了下來。正當他們百思不得其解時，突然接獲神秘男子來電，透露大麥克就是他買的。

神秘男子隨後驅車來到球場，原來他是個名叫斯坦尼蘭（Tom Stanniland）的YouTuber，他用探空氣球把大麥克送上太空，孰料氣球漏氣便緩緩地把大麥克送回地球上，就這樣掉在球場裡。

斯坦尼蘭前來解釋清楚後，順利取回GoPro等器材和大麥克，他還不忘俏皮地吃了一大口漢堡，被問到是不是能嘗出地球上沒吃過的味道時，他坦言這個送上太空再掉下來的大麥克並不好吃。

相關影片請見：

It definitely went pretty high, by the looks of this.#ColU pic.twitter.com/schSoucIFR — Colchester United FC （@ColU_Official） 2019年3月28日

英國科赤斯特聯足球俱樂部在球場內看到漢堡從天而降時相當傻眼。（圖擷自Colchester United FC推特）

原來是YouTuber斯坦尼蘭（Tom Stanniland）用探空氣球將大麥克送上太空的。（圖擷自Colchester United FC推特）

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