中國武力犯台會協防？ 美軍前太平洋司令這樣回應

2019-03-30 09:30

〔即時新聞／綜合報導〕美軍近來不斷派軍艦航行台灣海峽，對於中國武統台灣是否援助台灣，前美國太平洋艦隊司令史威孚特（Scott Swift）29日說，他支持美國長期以來的「一中政策」，中國想統一台灣，必須兩岸雙方都支持的方式進行，中國也不應使用武力。

《中央社》報導，華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）28日上午舉行「美國東北亞盟邦的未來」研討會，目前擔任麻省理工學院（MIT）國際研究中心研究員史威孚特出席研討會。

對於如果中國對台灣動武，美軍是否馳援，史威孚特並未做出正面回應，他僅表示美國對自身法律的解釋更寬鬆，像是美、台軍事交流上，就有更多高層將領級的美軍官員訪問台灣，雙方間互動往來也更頻繁，這非常有助益，中國等其他國家不該因此感到威脅。

關於美軍艦艇航行台灣海峽，史威孚特表示，這是「正常且定期」的合理航行，而美國軍艦穿越台灣海峽，就像航經台灣東部海域一般平常。史威孚特說，他不會將美軍航行台灣海峽定義為是「執行航行自由」，因為美軍航行合乎聯合國海洋法公約（UNCLOS）的規範，執行航行自由任務（FONOP）是指特定國家出現超越美國對UNCLOS解釋的「特定限制作為」，他不認為海峽兩岸有任何一方有挑戰美國這類的航行。

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