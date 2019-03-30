來自2045年「時空旅人」通過測謊！ 揭密未來美國總統

2019-03-30 07:41

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名男子宣稱自己是來自2045年的「時空旅人」，最近他在網路頻道上通過測謊，因此而聲名大噪，他還透露，未來人類將被AI統治、外星人將會登陸地球、恐龍已成功被複製。不過，這名男子的說法備受網友質疑，認為可性度非常低。

綜合媒體報導，美國男子亞當（Adam Archon）最近接受探索超自然現象及不可思議事件的YouTube頻道《Apex TV》訪問，並且在節目上通過測謊，他自稱是來自2045的未來人，他擁有一個晶片，能夠自由地時空旅行，他預告，外星人會於2028年登陸地球；恐龍已經成功被複製，放置在恐龍動物園內；非裔人權運動領袖馬丁路德金恩博士（Martin Luther King, Jr.）的孫女尤蘭達（Yolanda Renee King）在2030年將擔任美國總統，她將是美國最傑出的總統。目前尤蘭達只有9歲。

亞當表示，尤蘭達也是美國最後一任總統，因為世界上國家也將被統一，但人類也將被人工智慧（AI）統治，10名全球領導人會遵循AI的命令；未來許多城市將因海平面上升而消失，包括美國洛杉磯。

許多網友認為亞當的說法可性度極低，過去《Apex TV》也曾對宣稱到過西元8973年的「時空旅行者」泰勒（William Taylor）進行測謊，泰勒當時也通過測謊。

相關影片：

亞當預言，非裔人權運動領袖馬丁路德金恩博士的孫女尤蘭達（Yolanda Renee King）在2030年將擔任美國總統，而目前尤蘭達只有9歲。（美聯社資料照）

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