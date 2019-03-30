不滿非法移民湧入 川普威脅下週關閉美墨邊界

2019-03-30 05:04

〔中央社〕美國總統川普今天再度指控墨西哥未阻擋移民非法進入美國，威脅「下週」將關閉兩國邊界，除非某些情形出現改變。

法新社報導，川普最近的推文加劇美、墨兩國的緊張關係，他的威脅言論加入關閉邊界的具體時間。美墨邊界是全球最繁忙的邊界之一。

川普表示：「如果墨西哥未立即阻止所有非法移民經我國南方邊界進入美國，我將在下週關閉邊界，或很大一段邊界。」

他還說：「這對墨西哥來說很容易做，但他們只拿我們的錢和『嘴巴說說』而已。」

墨西哥外交部長厄伯拉特（Marcelo Ebrard）迅速回擊，表示他的國家「不會受到要脅而行動」。

在川普這次推文前，墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）重申，他不想與美國爭論，墨西哥事實上確有對抗非法移民。

羅培茲歐布拉多想要美國提供100億美元，資助墨西哥和中美洲經濟發展計畫以對抗貧窮暴力。他表示這些是導致移民的根源。

白宮似有聽進去，上週指派總統女婿兼白宮高級顧問庫許納（Jared Kushner）赴墨西哥市與羅培茲歐布拉多見面。

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