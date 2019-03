2019-03-30 01:52

〔中央社〕國際紅十字會(Red Cross)今天宣布,約兩週時間內將開始在深陷危機的委內瑞拉配發人道援助物資。

法新社報導,紅十字會與紅新月會國際聯合會(International Federation of the Red Cross and Red Crescent)會長羅卡(Francesco Rocca)表示:「我們估計約在15天內準備提供援助。」

羅卡在委國首都卡拉卡斯(Caracas)的記者會中說:「我們希望首先援助65萬人。」

