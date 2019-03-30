脫歐日變成否決日 英國脫歐走入迷霧中

2019-03-30 01:45

〔中央社〕在英國本該脫歐的這一天，英國首相梅伊（Theresa May）的脫歐協議在國會第3度闖關失敗，5月22日脫歐期望泡湯。同時間，要求梅伊下台的呼聲再起，英國的脫歐之路走入迷霧中。

歐盟提出條件，英國國會只要能在英國時間晚上11時前表決通過，就可以確保在5月22日脫歐。然而，國會下午進行關鍵表決，以344票反對、286票支持，58票的差距，第3度否決脫歐協議。

梅伊使出「協議過關，我就下台」的殺手(金間)，雖然催出一些支持票，讓票數差距從第一次表決的230票、第二次的149票，首度縮小到100票以內，但仍舊未能讓協議過關。這次有34名保守黨議員投票反對協議，5名工黨議員支持。

梅伊在表決結果出爐後表示，英國會「找到其他方法繼續前進」。

英國必須在4月12日之前決定下一步動作，可能無協議脫歐，或是向歐盟尋求再次延長脫歐期限。

國會將在4月1日舉行第2輪指示性投票，若是有脫歐劇本獲得多數票，可以成為梅伊未來行動的參考依據。如果沒有結論，4月3日可能舉行第3輪投票。

由於脫歐歹戲拖棚，英國似乎無法避免參加5月的歐洲議會選舉。雖然唐寧街不願意把話說死，依舊說「並非必然」要參加選舉，但在選舉前完成脫歐的可能性渺茫。

歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）推文表示：「由於（英國）下議院否決退出協議（Withdrawal Agreement），我決定在4月10日召開歐盟高峰會。」

歐盟執委會聲明表示：「目前看來，英國有可能在4月12日無協議脫歐。歐盟從2017年12月起就開始做準備，現在已完全準備好因應英國在4月12日午夜無協議脫歐。」

聲明並指出：「退出協議裡的福利，包括脫歐後的過渡期，將不適用於無協議脫歐。」

除了歐盟聲聲催促梅伊在期限內拿出方案之外，執政與在野黨都有呼聲要她下台。

工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）說：「下議院的意思已經很清楚，這份協議必須修改。如果首相不能接受，那她必須走人，不是在未來某天，而是現在就走。讓我們透過大選來決定這個國家的未來。」

保守黨脫歐派議員貝克（Steve Baker）也表示，梅伊應該辭職下台。

他表示：「協議沒有通過，也不會通過。我很遺憾地要說，梅伊是時候遵從她的承諾，讓路給新領導人，協商出一個能獲得國會通過的退出協議。」

在原本應該是要脫歐的這一天，等來的卻是脫歐協議第3度遭到否決的壞消息。許多脫歐支持者聚集在國會外廣場，抗議政府背叛脫歐承諾。（編輯：徐睿承）1080330

PF5R4501.CAP [IN] 03/30/19 01:35:19脫歐日變成否決日 英國脫歐走入迷霧中〔中央社〕在英國本該脫歐的這一天，英國首相梅伊（Theresa May）的脫歐協議在國會第3度闖關失敗，5月22日脫歐期望泡湯。同時間，要求梅伊下台的呼聲再起，英國的脫歐之路走入迷霧中。

歐盟提出條件，英國國會只要能在英國時間晚上11時前表決通過，就可以確保在5月22日脫歐。然而，國會下午進行關鍵表決，以344票反對、286票支持，58票的差距，第3度否決脫歐協議。

梅伊使出「協議過關，我就下台」的殺手(金間)，雖然催出一些支持票，讓票數差距從第一次表決的230票、第二次的149票，首度縮小到100票以內，但仍舊未能讓協議過關。這次有34名保守黨議員投票反對協議，5名工黨議員支持。

梅伊在表決結果出爐後表示，英國會「找到其他方法繼續前進」。

英國必須在4月12日之前決定下一步動作，可能無協議脫歐，或是向歐盟尋求再次延長脫歐期限。

國會將在4月1日舉行第2輪指示性投票，若是有脫歐劇本獲得多數票，可以成為梅伊未來行動的參考依據。如果沒有結論，4月3日可能舉行第3輪投票。

由於脫歐歹戲拖棚，英國似乎無法避免參加5月的歐洲議會選舉。雖然唐寧街不願意把話說死，依舊說「並非必然」要參加選舉，但在選舉前完成脫歐的可能性渺茫。

歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）推文表示：「由於（英國）下議院否決退出協議（Withdrawal Agreement），我決定在4月10日召開歐盟高峰會。」

歐盟執委會聲明表示：「目前看來，英國有可能在4月12日無協議脫歐。歐盟從2017年12月起就開始做準備，現在已完全準備好因應英國在4月12日午夜無協議脫歐。」

聲明並指出：「退出協議裡的福利，包括脫歐後的過渡期，將不適用於無協議脫歐。」

除了歐盟聲聲催促梅伊在期限內拿出方案之外，執政與在野黨都有呼聲要她下台。

工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）說：「下議院的意思已經很清楚，這份協議必須修改。如果首相不能接受，那她必須走人，不是在未來某天，而是現在就走。讓我們透過大選來決定這個國家的未來。」

保守黨脫歐派議員貝克（Steve Baker）也表示，梅伊應該辭職下台。

他表示：「協議沒有通過，也不會通過。我很遺憾地要說，梅伊是時候遵從她的承諾，讓路給新領導人，協商出一個能獲得國會通過的退出協議。」

在原本應該是要脫歐的這一天，等來的卻是脫歐協議第3度遭到否決的壞消息。許多脫歐支持者聚集在國會外廣場，抗議政府背叛脫歐承諾。（編輯：徐睿承）1080330

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