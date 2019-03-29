歹戲拖棚！英國會第三度否決「脫歐協議草案」

2019-03-29 23:02

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國脫離歐盟之路一波三折，英國國會下議院在原訂正式脫歐的29日，第3度表決首相梅伊的脫歐協議草案，但僅表決其中的「退出協議」部分，有關英國與歐盟未來關係的「政治宣言」將擇日再表決，結果最後下院仍以344票反對、286票贊成，總共58票的差距，否決脫歐協議草案。梅伊政府將在4月12日前決定下一步，否則屆時恐「無協議脫歐」。

英國國會下院在台灣時間29日晚間約10時半進行表決。雖然梅伊日前表示，若下院通過脫歐協議草案，她願意在5月22日脫歐後辭去首相一職，並在會前對議員進行最後拉票，強調這次表決是確保英國得以離開歐盟的「最後一次機會」，但包括執政友黨、北愛爾蘭「民主統一黨」（DUP）、保守黨部分議員，及在野黨「工黨」仍不領情，導致其協議第3度吃下敗仗。

按照歐盟條件，英國將在4月12前決定下一步，包括是否向歐盟提出再次延期脫歐、尋求舉行第二次脫歐公投，或直接「硬脫歐」等。國會預料在4月1日再次舉行脫歐替代方案的「指示性方案」，屆時若有任一脫歐劇本獲得多數票，將可做為梅伊未來行動的參考依據。

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