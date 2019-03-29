美醫療團隊創全球首例 HIV患者間活體器官移植

2019-03-29 23:41

〔即時新聞／綜合報導〕美國巴爾的摩約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的外科醫師成功將1名愛滋病毒（HIV）帶原者捐贈的一枚腎臟，移植給另1名愛滋病毒的病患，完成全球首次「活著的愛滋病帶原者間的器官移植手術」，創下重大醫療突破。

綜合媒體報導，25日完成手術，該醫療團隊今天宣布召開記者會宣布移植成功，且捐贈者與受贈者都復原良好。這項創舉意謂著捐贈者範圍的擴大，以後可望有更多器官能捐贈給愛滋病帶原者。醫師賽杰夫（Dorry Segev）指出，從過去愛滋病帶原者不能捐血，到今天他們可以捐贈器官，「甚至救人一命。」

現年36歲捐出腎臟的馬丁妮茲（Nina Martinez）是名公共衛生顧問，她表示自己的術後狀況感覺良好。而馬丁妮茲在還是嬰兒的時候就因輸血染上了愛滋病毒，8歲確診的她受到電視影集《實習醫生 Grey's Anatomy》啟發，有了捐贈器官的念頭。她表示，「社會認為像我這樣的人帶來死亡，而我覺得這是證明我也能帶來生命的最好辦法。」馬丁妮茲希望自己的案例能鼓勵更多人捐贈器官，讓等待捐贈的名單越來越短。馬丁妮茲表示，「最重要的就是向人們證明，我跟你們一樣正常。而沒有比捐贈器官更好，更有力的證明方式。」

醫療團隊指出，未公開身分的受捐贈者對於能獲得這份禮物表示，「非常感激」，染上腎臟疾病的受捐者一年多來終於不用依靠洗腎機。醫療團隊表示，未來會長期而密切的監控受贈者的狀況。

根據《CNN》報導，2013年11月美國通過《愛滋病毒器官政策公平法（HOPE）》開放研究人員進行愛滋病捐贈者間的器官移植研究。2016年，約翰霍普金斯大學的賽杰夫醫師完成首次愛滋病帶原者的器官移植案例，包括腎臟及肝臟的移植。不過，3年來全美116件案例都是帶原者「遺愛人間」。在美國有超過100萬人感染愛滋病毒，而該國等待捐贈的名單上還有超過11.3萬人，其中大部分是需要換腎的病患，每天都有20人在等待中死去。

關於捐贈後罹患腎臟病的風險，約翰霍普金斯大學研究發現，愛滋帶原者捐出一顆腎後，罹患腎臟病的風險也不見得高於沒有愛滋病的人，例如成年吸菸者的腎臟就狀況就不見得好過愛滋病帶原者。

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