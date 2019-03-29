中國施壓 台駐捷克代表參加會議被迫離席

2019-03-29 21:22

〔中央社〕駐捷克代表汪忠一日前循往例參加捷克貿易工業部主辦的會議，卻因中國施壓被迫離席。這起外交風波顯然與布拉格市長賀瑞普不顧中國抗議訪問台灣有關。

捷克貿工部27日邀各國駐捷克使節說明捷克的貿易政策，汪忠一按往年慣例，率代表處官員出席這個一年一度的會議，共有100多位各國外交官出席。

不料，與會人士全入座後，會議卻遲遲沒有開始，捷克貿工部次長巴特爾（Vladimir Bartl）走向汪忠一，向他委婉表達遇到外交困境。

汪忠一考量台捷關係，不願為難捷克政府，決定離開會場，留下代表處其他官員繼續開會。

據以調查報導聞名的獨立媒體「監察者」（Hlidaci Pes）披露，中國駐捷克大使張建敏是拿總統澤曼（Milos Zeman）訪問中國的行程，要脅捷克政府請汪忠一離席。

捷克總統澤曼4月將到北京參加「一帶一路」國際合作高峰論壇。

捷克貿易工業部對此表示遺憾，強調過去19年來，台灣都有參加這場會議，不過由於中國代表反對，為了避免外交風波，只好請台灣的代表離場。

捷克貿易工業部長諾娃科娃（Marta Novakova）在聲明中指出，捷克與歐盟、北約一樣遵守一個中國政策，捷克的主要盟邦德國、美國、法國、英國立場也一致，對台灣代表處的諒解表示感謝。

汪忠一接受捷克媒體訪問時，則對這件事表示遺憾，強調台灣珍惜台捷長期的友誼和經貿合作。

知情人士表示，中國這次在捷克大動作打壓台灣，主因是布拉格市長賀瑞普（Zdenek Hrib）無視中國駐捷克大使館的來函抗議，仍堅持訪問台灣。

其次，中國也藉此向捷克譴責中國人權的作法表示不滿。

捷克參議院20日才通過決議案，呼籲政府要求中國遵守聯合國公民與政治權利國際公約，停止迫害法輪功學員、維吾爾人民和西藏人民。

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