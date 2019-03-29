蜻蜓計畫還在！ Google被爆私下成立委員會評估重返中國

2019-03-29 23:15

〔即時新聞／綜合報導〕Google為了重返中國市場，日前坦承研發「蜻蜓計畫」（Project Dragonfly），按照中國政府的意願設計閹割版搜尋引擎，遭公司內部員工及外界抗議，在輿論壓力下，Google宣布放棄研發。然而，27日爆出新消息，指出Google正在悄悄為蜻蜓計畫進入中國展開績效評估。

據《The Intercept》揭露，Google以往的年度績效評估均公開舉行，可是公司高層卻私下為蜻蜓計畫單獨設置一個評估委員會，成員皆由高階管理人員組成，成立消息也向員工保密。消息人士表示，除了高層，其他員工都無法接觸到蜻蜓計畫的相關文件，理由是Google擔心會引發更大爭議，事實上，去年內部員工發起抗議，就是因為缺乏透明性。過去在消息被曝光前，Google有8萬8000多名員工，能接觸到蜻蜓計畫的只有幾百人，約是總員工數量的0.35％。

報導指出，Google去年12月表示，參與蜻蜓計畫的工程師已重新被分配到其他國家的工作項目中，並聲稱停止研發，不過，據Google員工調查結果顯示，蜻蜓計畫仍在繼續，原先研發的工程師也被要求把手中任務完成，再前往他地工作。

據悉，用戶在使用蜻蜓計畫下的閹割版搜尋引擎時，敏感詞彙都將被自動過濾，如：西藏、人權、天安門、達賴喇嘛等。此外，該計畫也能取得用戶的個資和搜尋紀錄，便於讓中國當局在網上更有效地進行監控。

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