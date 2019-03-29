文在寅4月10日訪美 將舉行「川文會」談北韓核問題

2019-03-29 21:02

〔編譯茅毅／綜合報導〕南韓總統府青瓦台發言人尹道漢29日宣布，該國總統文在寅預定4月10日至11日應邀訪問美國，屆時將和美國總統川普會晤，磋商北韓無核化問題與建構朝鮮半島永久和平機制，將是文在寅2017年5月就任以來的第7次「川文會」。

文在寅入主青瓦台後，持續大聲疾呼他對北韓領導人金正恩願放棄北韓核武庫存的信心，但2月時金正恩與川普在河內舉行的第2次「川金會」，最終在未達成任何協議下破局，對文在寅乃一記重擊。

南韓「國家情報院」29日則在國會表示，北韓2月啟動的東倉里飛彈發射架修復工程，基本上已完工。此外，寧邊的濃縮鈾設施仍正常運轉。

由於文在寅寄厚望於改善兩韓關係上，因此北韓問題缺乏進展已演變為他的國內問題，南韓右翼政治人物也強烈批評他對平壤採取的鴿派政策。「蓋洛普」（Gallup）29日公布的民調顯示，他的民意支持率跌至新低的43％，受訪者抱怨當前南北韓關係陷入僵局，並且經濟不振。

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