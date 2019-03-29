不用再怕忘吃藥「鬧出人命」 美國研發出「避孕耳環」

2019-03-29 23:32

〔即時新聞／綜合報導〕美國科學家近日推出一種避孕器，讓女性避孕像戴耳環一樣簡單，而且這款產品被認為比原本的避孕貼片更吸引人，讓人更想用。

綜合外媒報導，美國喬治亞理工學院（Georgia Institute of Technology）的研究人員在《Journal of Controlled Release》期刊發表研究結果，他們設計出一種3層構造、貼在首飾上的避孕貼片，其中一層是有膠水的防水層，可以黏在耳環背面、手錶下方或是項鍊內側，中間層有固體避孕藥，最外層則有皮膚黏膠劑，可以黏貼著肌膚滲入激素，接著激素會進入血液循環，達到避孕效果。

雖然目前市面上已經有避孕貼片，但研究團隊認為它太大了，通常要貼在臀部、腹部、手臂外側和肩膀外側，至於市面上常見的口服避孕藥雖然避孕效果可達99％，但如果不當服用，效果也會降到剩91％或更低。如果使用避孕耳環貼片，女生可以搭配任何她想要的首飾或耳環使用，對女生來說更具吸引力。

雖然避孕耳環貼片這項技術尚未通過人體實驗，不過一旦量產，使用者只需每週更換一次，不必天天換耳環。

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