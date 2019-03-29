墨西哥總統翻「500年前舊賬」 要西班牙、教宗為侵略道歉

2019-03-29 20:20

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥總統歐布拉多26日在社群平台公開表示，他已致函給西班牙國王菲利普六世和羅馬天主教宗方濟各，要求他們為500年前侵略美洲的歷史道歉；不過，西班牙外交部同日拒絕墨國的要求。

綜合外媒報導，歐布拉多（Andrés Manuel López Obrador，AMLO）26日分別在臉書和推特發布一則影片，內容是他和妻子站在墨西哥一處馬雅文明前表示，他已向菲利普六世（Felipe VI）和方濟各（Pope Francis）分別致函，「希望他們向墨西哥的原住民請求寬恕；按照現今說法，他們當年的行徑已構成侵害人權。」在寫給菲利普六世的信中，他提到當年西班牙人「屠殺和壓迫」墨西哥印地安人的歷史，「和解的時機已到，但前提是他們來請求原諒。」

報導指出，針對歐布拉多的來信，西班牙外交部同日發表聲明，表示深感遺憾，除了無法接受要求外，西班牙政府也堅決反對信中內容。聲明提到：「西班牙人在500年前登陸現為墨西哥人所轄的領土，然而這段歷史不能以當代的考量標準來判斷。一直以來，我們兩國都明白如何摒棄憤怒，透過有共識的視角來看待我們的歷史。」

另外，也有外媒聲稱，歐布拉多是為了轉移墨西哥國內日漸嚴重的幫派犯罪和經濟衰退等問題，才在這個時間點要求西班牙國王和教宗道歉。

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