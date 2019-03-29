印尼年輕修女遭姦殺 村民憤怒私刑暴打2惡狼

2019-03-29 22:53

〔即時新聞／綜合報導〕印尼近日發生1起駭人聽聞的慘案，1名年輕華裔修女載著1名9歲女童返家，被2名男子半路攔截，接著性侵後殺害，沒想到2名嫌犯在修女死後仍繼續侵犯屍體，惡劣的行徑也引發全村民的怒火，村民們憤而對凶嫌私刑暴打。

綜合外媒報導，死者是24歲的華裔修女林紫妮，事發當日她載女童放學返家，沒想到半路上被2惡狼攔下，2惡狼將林紫尼與女童強行帶往附近棕櫚園，先將女童掐暈並綑綁丟到附近的草叢內，接著開始性侵林紫妮，女童在晚間11點清醒時返回村裡求救，接著村民們搜救後在案發地點附近找到林紫妮的屍體。

林紫妮衣衫不整、脖子有掐痕與下體紅腫，警方因此研判林紫妮死後仍被凶嫌繼續蹂躪，由於林修女長期在當地行善服務，因此受到當地民眾尊重，事發後2名凶嫌騎著死者的機車被村民攔下，憤怒的村民們一擁而上暴打兇嫌，還有人拿出土製獵槍準備行刑，卻只造成嫌犯輕傷，印尼警方聽到槍聲後趕緊抵達現場維持秩序，並逮捕2名凶嫌歸案。

目前2名嫌犯人在醫院接受治療，等待出院後才會繼續調查釐清真相，村民也決定為林修女舉辦神聖的葬禮，希望她的靈魂能因此安息。

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