德媒：習近平屢屢施壓 反而讓歐盟團結起來

2019-03-29 20:51

〔即時新聞／綜合報導〕有德媒評論指出，中國屢屢向歐盟施壓，反而讓歐洲覺醒，聯合起來對抗中國，表現出罕有的團結、立場一致。

據《德國之聲》引述德國《商報》（Handelsblatt）報導，有篇標題名為《中國向歐盟施壓 反而促使其團結》的評論寫道，中國國家主席這2周義大利及法國的訪問之旅，驚醒了歐洲人，在中國這個日益強大的政權面前，歐洲選擇不再閃躲。

該評論指出，中國政治人物的記性佳，記得過去歐洲在亞洲和非洲的殖民史，不過中國國家主席習近平正在重蹈覆轍，重演當年歐洲殖民者的錯誤。習近平漠視歐洲，挑釁法、德這些歷史悠久的歐洲國家，對非洲和亞洲國家的態度則太過輕佻，已經挑起眾國對中國的仇恨情緒。

評論還提及，中國亟欲在短期內拓展勢力範圍，透過投資、借貸讓歐洲小國依附自己，降低其對歐盟的依賴。作者漢克（Thomas Hanke）表示，德、法花了不少心力才建立歐盟，絕不允許其成為中國擴張主義下的犧牲品。過去，歐盟對中國抱持觀望態度，以為中國會慢慢走向民主，但他們終於明白，在習近平的帶領下，中國不會迎向的那天的到來。

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