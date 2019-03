中國推「兩國方案」化解以巴衝突 美對沖基金大佬酸可用在台、中

2019-03-29 15:40

〔即時新聞/綜合報導〕巴勒斯坦與以色列長久以來衝突不斷,中國常駐聯合國副代表吳海濤26日呼籲「兩國方案」是化解以巴衝突的根本出路。對此,中國流亡富商郭文貴的好友、美國知名對沖基金經理人巴斯(Kyle Bass)在推特上反諷真是個「好主意」,還酸中國提倡的「兩國方案」也可用在解決中國與台灣之間的爭端上。

中國官媒《新華社》報導,中國常駐聯合國副代表吳海濤26日在聯合國安理會上表示,「兩國方案」是化解以巴衝突的根本出路,國際社會應該堅持以聯合國有關決議、「土地換和平」原則和「阿拉伯和平倡議」等為基礎,加大推動復談努力,實現巴勒斯坦問題全面、公正和持久的解決。

對此,曾在2008年金融海嘯精準做空次貸而一戰成名的海曼資本管理公司(Hayman Capital Management)創始人巴斯在推特上反諷道,中國提倡的「兩國方案」也適用於解決中國與台灣之間的爭端。巴斯酸說:「中國共產黨在這裡有個好主意...台灣與中國爭端的兩國方案!很難相信他們沒有早點拿出這個方案。#台灣 #中國」

