世越號調查驚爆 監視器錄像可能被海軍刪除敏感內容

2019-03-29 13:28

〔即時新聞／綜合報導〕2014年4月16日，南韓一艘載滿校外旅行高中生的世越號渡輪沉沒，導致304人不幸罹難，事故後至今都沒有讓家屬滿意的沉船真相，如今韓國社會災難特別調查委員會更踢爆，事發時世越號船內的監視器錄像，可能遭到海軍的竄改。

據《韓國先驅報》報導，專家表示，韓國海軍和當時的海洋警察廳（因世越號事件現已被撤除編制），應該是在2014年6月22日之前取得了錄像，很有可能提前檢查了內容並故意刪除了一部分，因為其中有「無法向大眾公布」的敏感資訊。

會有這樣的懷疑，主要是海軍提交給檢方的監視器錄像，只有沉沒當天早上8時46分後的內容，這個時間點相當啟人疑竇，因為3分鐘過後船隻人員便發現不對勁並通報海洋警察廳，而之前發生了什麼，檢方就沒有錄像可佐證了。

另外更可疑的是，當時海洋警察廳竟花費2個多月的時間「處理」監視器錄像，這才上交相關證據，其中具有動手腳的可能。專家表示，如果錄像即時恢復和進行分析，應該更早就能了解船隻沉沒的原因。

罹難者家屬則認為，這個消息正代表著朴槿惠政府有可能干預世越號事件，要求檢方務必將此事查個清楚。

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