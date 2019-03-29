評小英海洋民主之旅 賈德納大讚領導力勝中國

2019-03-29 14:23

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文28日結束為期8天的太平洋邦交國訪問，過境美國夏威夷回到台灣。參議院外委會亞太小組委員會主席賈德納（Cory Gardner）盛讚蔡英文展現出的領導力。

《美國之音》報導，參議院外委會亞太小組委員會主席賈德納（Cory Gardner）稱讚總統蔡英文，在民主和自由領域展現出的領導力遠遠勝於中國，認為美國應突顯台灣的領導力，捍衛台灣的民主利益。

此外，美國民主、共和黨多名參議員，包括柯頓（Tom Cotton）、梅南德茲（Robert Menendez）等人日前提案《台灣保證法》（Taiwan Assurance Act），以加強台美關係。

報導指出，專家分析台灣保證法的條文，其中呼籲美政府向台灣提供防禦性武器、達成雙邊自由貿易協議等不具法律約束力。具法律約束力的條文在於，派駐在美國在台協會的武官必須為將軍或旗官，以及要求國防部長努力將台納入雙邊或多邊軍事演習。

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