紐西蘭恐攻2週後 基督城今舉行全國追思會

2019-03-29 11:07

〔即時新聞／綜合報導〕本月在紐西蘭基督城（Christchurch）發生的恐怖攻擊事件震驚全球。事件發生2週後，今天早上在基督城舉行追思會，並且同時向全世界直播。

根據《BBC》報導，本月15日，一名白人至上主義者認為穆斯林們入侵自己的土地，因而帶著槍枝連續掃射兩座清真寺，造成50人死亡的慘劇。事件發生半個月後的今天，紐西蘭政府在事件發生地基督城內的海格利公園（Hagley Park）舉行全國追思會，希望世人永懷這些因歧視而受難的人們，而不是只記得兇手的名字和他犯下的恐怖行為。

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）在現場發表談話表示，「我們很可能永遠無法阻止仇恨、恐懼或其他負面情緒，但我們是個能共同尋找出路的國度」、「答案就在我們每個人最善良的人性裡」。基督城市長則反思，「或許我們都該問問自己，曾經為那些可能懷著種族主義或仇恨觀點的人做出多少安慰與努力」。

會中，50位罹難者被一一唱名，而其中最小的受害者僅3歲大。紐西蘭政府表示，現場至少有2萬人出席追思活動。

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